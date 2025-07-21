Україна відкриє чотири посольства та 10 консульств до кінця року

Україна посилює дипломатичну присутність у Латинській Америці, але на Кубі рівень буде знижено

Андрій Сибіга (Фото: МЗС)

Україна планує відкрити чотири посольства в Латинській Америці та понад 10 консульств переважно у Європі до кінця 2025 року. Про це повідомив міністр закордонних справ Андрій Сибіга.

Посольства будуть відкриті у Домініканській Республіці, Еквадорі, Панамі й Уругваї.

Водночас за словами міністра, Україна знижує дипломатичну присутність на Кубі.

"Вивільнений ресурс буде спрямовано на посилення української присутності в латиноамериканському регіоні", – заявив він

Також Сибіга повідомив про плани відкриття понад 10 нових консульських установ. Зокрема, нові консульства з’являться у Румунії, Італії, Німеччині, Словаччині, й по два – у Франції та Польщі.

Окрім того, українське консульство відкриється в Іраку.

Статус консульств України в Анталії та Гданську планують підвищити до рівня генеральних консульств.

Терміни виконання завдань – до кінця року.