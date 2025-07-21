Україна відкриє чотири посольства та 10 консульств до кінця року
Україна планує відкрити чотири посольства в Латинській Америці та понад 10 консульств переважно у Європі до кінця 2025 року. Про це повідомив міністр закордонних справ Андрій Сибіга.
Посольства будуть відкриті у Домініканській Республіці, Еквадорі, Панамі й Уругваї.
Водночас за словами міністра, Україна знижує дипломатичну присутність на Кубі.
"Вивільнений ресурс буде спрямовано на посилення української присутності в латиноамериканському регіоні", – заявив він
Також Сибіга повідомив про плани відкриття понад 10 нових консульських установ. Зокрема, нові консульства з’являться у Румунії, Італії, Німеччині, Словаччині, й по два – у Франції та Польщі.
Окрім того, українське консульство відкриється в Іраку.
Статус консульств України в Анталії та Гданську планують підвищити до рівня генеральних консульств.
Терміни виконання завдань – до кінця року.
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