Зеленський визначив ключові пріоритети української дипломатії
Президент Володимир Зеленський провів зустріч з керівниками українських посольств і визначив п'ять пріоритетних напрямків української дипломатії. Про це президент написав у Telegram.
Першим напрямком роботи українських дипломатів Зеленський вважає зброю.
"Зараз ключове – це дрони, всі типи дронів. На рівні посольств треба максимально підтримувати пошук додаткового фінансування", – заявив він.
Наступним завданням є посилення тиску на країну-агресорку.
"Друге – російські активи, посилення та синхронізація санкцій, конкретна відповідальність за війну", – написав він.
Далі президент виділів напрямок євроінтеграції та інтеграції з Північноатлантичним альянсом.
"Третє – інтеграція з ЄС і НАТО, реалізація двосторонніх безпекових угод, особлива увага нашим спеціальним форматам співпраці з партнерами", – зазначив він.
Окрім того, Зеленський вважає пріоритетним збільшення динаміки у перемовинах для закінчення війни.
"Повернення полонених, повернення дітей, які були викрадені Росією, та підготовка зустрічі лідерів", – додав він.
На завершення президент нагадав про важливість збереження зв’язку українців з державою.
"Усе, що потрібно для наших людей за кордоном і може бути забезпечено, має бути забезпечено", – сказав він.
- Міністр закордонних справ Франції Жан-Ноель Барро 21 липня відвідав район станції метро "Лук'янівська", що постраждав унаслідок масованої російської атаки по Києву, й пообіцяв, що Франція посилить тиск на Росію.
- Барро прибув до Києва вранці, щоб, зокрема, взяти участь у щорічній нараді українських послів.
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