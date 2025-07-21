Зеленський визначив ключові пріоритети української дипломатії

Президент зустрівся з керівниками українських посольств і назвав п'ять найважливіших напрямків

Володимир Зеленський та Андрій Сибіга (Фото: МЗС)

Президент Володимир Зеленський провів зустріч з керівниками українських посольств і визначив п'ять пріоритетних напрямків української дипломатії. Про це президент написав у Telegram.

Першим напрямком роботи українських дипломатів Зеленський вважає зброю.

"Зараз ключове – це дрони, всі типи дронів. На рівні посольств треба максимально підтримувати пошук додаткового фінансування", – заявив він.

Наступним завданням є посилення тиску на країну-агресорку.

"Друге – російські активи, посилення та синхронізація санкцій, конкретна відповідальність за війну", – написав він.

Далі президент виділів напрямок євроінтеграції та інтеграції з Північноатлантичним альянсом.

"Третє – інтеграція з ЄС і НАТО, реалізація двосторонніх безпекових угод, особлива увага нашим спеціальним форматам співпраці з партнерами", – зазначив він.

Окрім того, Зеленський вважає пріоритетним збільшення динаміки у перемовинах для закінчення війни.

"Повернення полонених, повернення дітей, які були викрадені Росією, та підготовка зустрічі лідерів", – додав він.

На завершення президент нагадав про важливість збереження зв’язку українців з державою.

"Усе, що потрібно для наших людей за кордоном і може бути забезпечено, має бути забезпечено", – сказав він.