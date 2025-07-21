Глава МЗС Франції оглянув розбиту "Лук'янівську" та пообіцяв посилити тиск на Путіна

Жан-Ноель Барро (Фото: @jnbarrot)

Міністр закордонних справ Франції Жан-Ноель Барро 21 липня відвідав район станції метро "Лук'янівська", який постраждав унаслідок масованої російської атаки по Києву, та пообіцяв, що Франція посилить тиск на Росію. Про це дипломат написав у мережі Х.

"Минулої ночі російські удари було спрямовано по чотирьох районах Києва. Станції метро, магазини, дитячі садки та дошкільні заклади – всі вони зазнали основного удару смертельного насильства з боку Кремля. Як європейці, ми продовжуватимемо посилювати тиск на Володимира Путіна", – написав він.

Барро прибув до Києва вранці, щоб, зокрема, взяти участь у щорічній нараді українських послів. Він також зустрівся з президентом Володимиром Зеленським.

Під час зустрічі, як повідомив Зеленський, сторони обговорили оборонну допомогу, особливо потребу в засобах протиповітряної оборони, тренування українських військових та результати зустрічей у форматі "Рамштайн".

"Ми готові розширювати спільне оборонне виробництво. Є рішення французьких компаній розпочати виготовлення дронів в Україні, і це дуже цінно", – написав президент.

Також Зеленський і Барро обговорили санкції проти Росії та переговори щодо вступу України до ЄС.