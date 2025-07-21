Глава МИД Франции осмотрел разбитую "Лукьяновскую" и пообещал усилить давление на Путина

Жан-Ноэль Барро (Фото: @jnbarrot)

Министр иностранных дел Франции Жан-Ноэль Барро 21 июля посетил район станции метро "Лукьяновская", пострадавший в результате массированной российской атаки на Киев, и пообещал, что Франция усилит давление на Россию. Об этом дипломат написал в сети Х.

"Вчера вечером российские удары были нанесены по четырем районам Киева. Станции метро, магазины, детские сады и дошкольные учреждения – все они стали мишенью смертельного насилия со стороны Кремля. Как европейцы, мы будем продолжать усиливать давление на Владимира Путина", – написал он.

Барро прибыл в Киев утром, чтобы, в частности, принять участие в ежегодном совещании украинских послов. Он также встретился с президентом Владимиром Зеленским.

Во время встречи, как сообщил Зеленский, стороны обсудили оборонную помощь, в частности, потребность в средствах противовоздушной обороны, подготовку украинских военных и результаты встреч в формате "Рамштайн".

"Мы готовы расширять совместное оборонное производство. Французские компании приняли решение начать производство дронов в Украине, и это очень ценно", – написал президент.

Также Зеленский и Барро обсудили санкции против России и переговоры о вступлении Украины в ЕС.