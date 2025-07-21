Министр иностранных дел Франции едет в Украину. Будет участвовать в конференции послов

Ожидается, что глава МИД Франции встретится с президентом Зеленским и посетит Чернобыль

Жан-Ноэль Барро (Фото: x.com/jnbarrot)

Министр Европы и иностранных дел Франции Жан-Ноэль Барро едет в Киев с визитом. Об этом он сообщил в сети Х.

"Я еду в Киев. Приму участие в конференции послов и от имени Франции дам подтверждение нашей твердой поддержке суверенитета, территориальной целостности и свободы украинского народа", – сообщил он.

Как сообщает Le Monde со ссылкой на пресс-релиз, Барро должен встретиться с президентом Владимиром Зеленским и премьер-министром Юлией Свириденко.

После этого, как ожидается, он посетит Чернобыль, где расскажет о "ведущей роли Франции в обеспечении ядерной безопасности с 2022 года". Также французский министр подтвердит намерение страны "внести вклад в реабилитацию станции".

Глава МИД Андрей Сибига отреагировал на визит французского коллеги и отметил, что будет рад приветствовать его как "почетного гостя на нынешней Конференции послов".

"Это признание вашей личной преданности и лидерства Франции. Вместе мы работаем над восстановлением мира, безопасности и справедливости", – отметил он.