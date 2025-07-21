Міністр закордонних справ Франції їде в Україну. Братиме участь у конференції послів

Очікується, що глава МЗС Франції зустрінеться з президентом Зеленським і відвідає Чорнобиль

Жан-Ноель Барро (Фото: x.com/jnbarrot)

Міністр Європи та закордонних справ Франції Жан-Ноель Барро їде до Києва з візитом. Про це він повідомив у мережі Х.

"Я їду до Києва. Візьму участь у конференції послів і від імені Франції дам підтвердження нашій твердій підтримці суверенітету, територіальної цілісності та свободи українського народу", – зазначив він.

Як повідомляє Le Monde з посиланням на пресреліз, Барро має зустрітися з президентом Володимиром Зеленським і прем'єр-міністром Юлією Свириденко.

Після цього, як очікується, він відвідає Чорнобиль, де розповість про "провідну роль Франції в забезпеченні ядерної безпеки з 2022 року". Також французький міністр підтвердить намір країни "зробити внесок у реабілітацію станції".

Глава МЗС Андрій Сибіга відреагував на візит французького колеги та зазначив, що буде радий вітати його як "почесного гостя на нинішній Конференції послів".

"Це визнання вашої особистої відданості та лідерства Франції. Разом ми працюємо над відновленням миру, безпеки та справедливості", – зазначив він.