Зеленский определил ключевые приоритеты украинской дипломатии
Президент Владимир Зеленский провел встречу с руководителями украинских посольств и определил пять приоритетных направлений украинской дипломатии. Об этом президент написал в Telegram.
Зеленский считает, что первым направлением работы украинских дипломатов должно быть оружие.
"Сейчас ключевым является вопрос дронов, всех типов дронов. На уровне посольств необходимо максимально поддерживать поиск дополнительного финансирования", – заявил он.
Следующей задачей является усиление давления на страну-агрессора.
"Второе – российские активы, усиление и синхронизация санкций, конкретная ответственность за войну", – написал он.
Далее президент выделил направление евроинтеграции и интеграции с Североатлантическим альянсом.
"Третье – интеграция с ЕС и НАТО, реализация двусторонних соглашений о безопасности, особое внимание нашим специальным форматам сотрудничества с партнерами", – отметил он.
Кроме того, Зеленский считает приоритетным ускорение динамики переговоров для прекращения войны.
"Возвращение пленных, возвращение детей, которые были похищены Россией, и подготовка к встрече лидеров", – добавил он.
В заключение президент напомнил о важности сохранения связи украинцев с государством.
"Все, что нужно нашим людям за границей и что можно обеспечить, должно быть обеспечено", — сказал он.
- Министр иностранных дел Франции Жан-Ноэль Барро 21 июля посетил район станции метро "Лукьяновская", пострадавший в результате массированной российской атаки на Киев, и пообещал, что Франция усилит давление на Россию.
- Барро прибыл в Киев утром, чтобы, в частности, принять участие в ежегодной встрече украинских послов.
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