Зеленский определил ключевые приоритеты украинской дипломатии

Президент встретился с руководителями украинских посольств и назвал пять наиболее важных направлений

Владимир Зеленский и Андрей Сибига (Фото: МИД)

Президент Владимир Зеленский провел встречу с руководителями украинских посольств и определил пять приоритетных направлений украинской дипломатии. Об этом президент написал в Telegram.

Зеленский считает, что первым направлением работы украинских дипломатов должно быть оружие.

"Сейчас ключевым является вопрос дронов, всех типов дронов. На уровне посольств необходимо максимально поддерживать поиск дополнительного финансирования", – заявил он.

Следующей задачей является усиление давления на страну-агрессора.

"Второе – российские активы, усиление и синхронизация санкций, конкретная ответственность за войну", – написал он.

Далее президент выделил направление евроинтеграции и интеграции с Североатлантическим альянсом.

"Третье – интеграция с ЕС и НАТО, реализация двусторонних соглашений о безопасности, особое внимание нашим специальным форматам сотрудничества с партнерами", – отметил он.

Кроме того, Зеленский считает приоритетным ускорение динамики переговоров для прекращения войны.

"Возвращение пленных, возвращение детей, которые были похищены Россией, и подготовка к встрече лидеров", – добавил он.

В заключение президент напомнил о важности сохранения связи украинцев с государством.

"Все, что нужно нашим людям за границей и что можно обеспечить, должно быть обеспечено", — сказал он.