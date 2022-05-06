Украина отучила самолеты РФ заходить в зону нашей ПВО – представитель ВВС ВСУ
Самолеты россиян стараются не заходить в зону действия украинской ПВО и опасаются связываться с нашими истребителями. Об этом сказал пресс-секретарь ВВС ВСУ Юрий Игнат на брифинге в Укринформе.
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Российская авиация предпочитает действовать в районах, которые временно оккупированы и насыщены средствами противовоздушной обороны, сказал Игнат. Он уточнил, что "речь идет о Донецкой, Луганской, Херсонской областях, востоке страны".
Такое изменение тактики объясняется тем, что оккупанты понесли ощутимые для них потери – сбитые современные и новые самолеты, погибшие и раненые пилоты.
Игнат сообщил, что на сегодняшний день поражены почти 200 вражеских самолетов разных типов, более 150 вертолетов, множество БПЛА и крылатых ракет.
Он заявил, что главную угрозу для вражеской авиации представляют зенитные ракетные комплексы "Бук-М1" и С-300.
В сегодняшней сводке Генштаба перечислены следующие авиационные потери противника:
- средства ПВО – 83 (+0),
- самолеты – 199 (+3),
- вертолеты – 155 (+0).
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