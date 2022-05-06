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Украина отучила самолеты РФ заходить в зону нашей ПВО – представитель ВВС ВСУ

Цей матеріал також доступний українською
06.05.2022, 16:11
Украина отучила самолеты РФ заходить в зону нашей ПВО – представитель ВВС ВСУ - Фото
Юрий Игнат (Фото - скриншот из видеотрансляции)

Самолеты россиян стараются не заходить в зону действия украинской ПВО и опасаются связываться с нашими истребителями. Об этом сказал пресс-секретарь ВВС ВСУ Юрий Игнат на брифинге в Укринформе.  

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Российская авиация предпочитает действовать в районах, которые временно оккупированы и насыщены средствами противовоздушной обороны, сказал Игнат. Он уточнил, что "речь идет о Донецкой, Луганской, Херсонской областях, востоке страны".

Такое изменение тактики объясняется тем, что оккупанты понесли ощутимые для них потери – сбитые современные и новые самолеты, погибшие и раненые пилоты.

Игнат сообщил, что на сегодняшний день поражены почти 200 вражеских самолетов разных типов, более 150 вертолетов, множество БПЛА и крылатых ракет. 

Он заявил, что главную угрозу для вражеской авиации представляют зенитные ракетные комплексы "Бук-М1" и С-300.

В сегодняшней сводке Генштаба перечислены следующие авиационные потери противника: 

  • средства ПВО – 83 (+0),
  • самолеты – 199 (+3),
  • вертолеты – 155 (+0).
Сергей Бережной
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авиация ВСУ система пво Юрий Игнат
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