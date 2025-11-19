Украина ожидает окно возможностей по завершению войны в феврале – руководитель ГУР

Кирилл Буданов (Фото: ГУР)

Окно возможностей для завершения войны России против Украины может появиться уже зимой, но без вмешательства США вряд ли есть шанс на остановку боевых действий. Об этом в интервью заявил руководитель Главного управления разведки Кирилл Буданов.

"Мы будем приближаться к этому зимой, так скажу. Наше окно снова откроется в середине февраля. Все события будут начало – середина февраля", – ответил он на вопрос относительно мирного соглашения.

Впрочем, без вмешательства президента США Дональда Трампа у Украины вряд ли есть шанс остановить боевые действия. Буданов считает, что действия американского лидера являются максимально системными и последовательными.