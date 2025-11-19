Украина ожидает окно возможностей по завершению войны в феврале – руководитель ГУР
Яна Порохня
Редактор новостей LIGA.net
Окно возможностей для завершения войны России против Украины может появиться уже зимой, но без вмешательства США вряд ли есть шанс на остановку боевых действий. Об этом в интервью заявил руководитель Главного управления разведки Кирилл Буданов.
"Мы будем приближаться к этому зимой, так скажу. Наше окно снова откроется в середине февраля. Все события будут начало – середина февраля", – ответил он на вопрос относительно мирного соглашения.
Впрочем, без вмешательства президента США Дональда Трампа у Украины вряд ли есть шанс остановить боевые действия. Буданов считает, что действия американского лидера являются максимально системными и последовательными.
- 19 ноября Axios заявило, что администрация Трампа якобы тайно консультируется с Москвой для разработки нового плана прекращения российско-украинской войны.
- По информации Politico, США, вероятно, хотят представить новый мирный план Зеленскому как свершившийся факт и верят, что смогут заставить принять его.
Комментарии (0)