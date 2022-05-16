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Украина побеждает в войне и не только на поле боя – начальник штаба обороны Британии

Цей матеріал також доступний українською
16.05.2022, 20:35
Украина побеждает в войне и не только на поле боя – начальник штаба обороны Британии - Фото
Энтони Радакин (Фото: EPA-EFE/ANDY RAIN)

Начальник штаба обороны Великобритании адмирал Энтони Радакин заявил, что Украина выигрывает войну и уже "гарантировала" свое выживание. Об этом сообщает BBC.

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"Ясно, что Украина выигрывает, а Путин проигрывает", – сказал адмирал.

"Украина побеждает, потому что ведет экзистенциальную борьбу за выживание… и она выживет", – сказал Радакин, добавив, что будущее Украины как независимой страны теперь гарантировано.

Он также сказал, что победа Украины распространяется гораздо дальше происходящего на поле боя. По словам адмирала, Украина находится "на передовой линии защиты глобальных правил и глобальных ценностей". Радакин назвал заявки Швеции и Финляндии на вступление в НАТО "очередными победами Украины" в войне с Россией.

Он также сообщил, что премьер-министр Великобритании Борис Джонсон сказал ему, что российский диктатор Путин должен потерпеть неудачу.

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Вадим Ребрина
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Великобритания война энтони радакин
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