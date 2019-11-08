Украина подписала безвиз с еще одной азиатской страной

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Украина и Монголия подписали соглашение о взаимной отмене виз. Торжественная церемония прошла в посольстве Украины в Польше, сообщает собственный корреспондент Укринформа.

Это соглашение предусматривает, что граждане Украины могут въезжать в Монголию без виз на 90 дней в течение 180 дней, сказал агентству посол Украины в Польше Андрей Дещица.

По его словам, ежегодно около тысячи граждан Украины посещают Монголию с туристической целью и с целью бизнес-поездок.

Дипломат отметил, что Монголия заинтересована в сотрудничестве с Украиной в сфере сельского хозяйства и тяжелого машиностроения.

13 ноября вступит в силу соглашение об отмене визовых требований для взаимных поездок граждан Украины и Содружества Доминики.