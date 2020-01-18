Украина пожаловалась на действия РФ в Азовском и Черном морях

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Украина и Грузия направили жалобу в Международную морскую организацию (IMO) из-за противоправных действий России в Азовском и Черном морях, создающих препятствия поисково-спасательным операциям. Об этом в Facebook сообщает посольство Украины в Великобритании.

"Делегации Украины и Грузии обратили внимание государств-членов IMO на противоправную деятельность РФ, которая препятствует поисково-спасательным операциям в Черном море, Азовском море и Керченском проливе", - заявили в посольстве.

Также пресс-служба посольства сообщает, что общий документ Украины и Грузии был поддержан делегациями стран ЕС и США.

8 ноября Международный суд ООН в Гааге признал свою юрисдикцию в деле Украины против России о нарушении РФ международных конвенций о борьбе с финансированием терроризма и о ликвидации всех форм расовой дискриминации, и перейдет к рассмотрению дела по существу.

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