Украина, Польша и Великобритания обсудили противодействие России в трехстороннем формате

В Нью-Йорке состоялась встреча глав МИД Украины Дмитрия Кулебы, Польши Збигнева Рау и Великобритании Джеймса Клеверли. Министры встретились в трехстороннем формате Украины, Польши и Великобритании, который был основан в этом году в Киеве. Об этом сообщает пресс-служба МИД Украины.

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Главы дипломатий скоординировали шаги по противодействию российской агрессии в контексте оглашения частичной мобилизации россиян для продолжения войны РФ против Украины.

По итогам встречи министры приняли совместное заявление:

Министры договорились:

- продолжать твердую поддержку Украины со стороны Польши и Великобритании в противодействии агрессии России до победы Украины;

- разработать предложения по долговременной поддержке Украины, чтобы помочь ей предупреждать и отражать будущие нападения;

- развивать трехстороннее сотрудничество, в частности укреплять оборонные возможности трех стран и восточного фланга НАТО.

"Министры осудили дальнейшую мобилизацию сил в России, что лишь исключает возможность установления мира", – говорится в заявлении.

21 сентября российский диктатор Владимир Путин выступил с обращением к народу на федеральных телеканалах, в котором объявил о "частичной" мобилизации в России и о "поддержке" фейковых референдумов на захваченных территориях.

Представитель МИД Китая Ван Вэньбинь, отвечая на вопрос о запланированных Россией псевдореферендумах на оккупированных украинских территориях, заявил, что "все страны заслуживают уважения их суверенитета и территориальной целостности".

Британская разведка заявила, что Россия, скорее всего, столкнется с рядом проблем при мобилизации 300 000 резервистов.

Вадим Ребрина

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