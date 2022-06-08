Украина получила первый миллиард из $40 млрд пакета помощи США. Еще $7,5 млрд на подходе

Посол США в Украине Бриджит Бринк заявила, что в рамках пакета в $40 млрд, подписанного американским президентом Джо Байденом 21 мая, прямая поддержка в размере $1 млрд уже прибыла, чтобы помочь Украине. Об этом сообщает пресс-служба посольства США.

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"Еще $7,5 млрд грантовой помощи уже в пути, и мы работаем над тем, чтобы как можно быстрее предоставить еще большую экономическую помощь", – сказала посол на встрече с министром экономического развития Юлией Свириденко, министром финансов Сергеем Марченко и главой Нацбанка Кириллом Шевченко.

Посол добавила, что "Соединенные Штаты убедятся, чтобы наша помощь досталась нуждающимся, и поддержала суверенную, независимую, демократическую и процветающую Украину".

21 мая Байден подписал пакет помощи Украине на $40 млрд. 30 мая новый посол США в Украине Бриджит Бринк прибыла в Киев.

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Роман Брыль

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