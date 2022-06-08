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Украина получила первый миллиард из $40 млрд пакета помощи США. Еще $7,5 млрд на подходе

Цей матеріал також доступний українською
08.06.2022, 23:05
Украина получила первый миллиард из $40 млрд пакета помощи США. Еще $7,5 млрд на подходе - Фото
Бриджит Бринк и Юлия Свириденко (Фото: U.S. Embassy Kyiv Ukraine/Facebook)﻿

Посол США в Украине Бриджит Бринк заявила, что в рамках пакета в $40 млрд, подписанного американским президентом Джо Байденом 21 мая, прямая поддержка в размере $1 млрд уже прибыла, чтобы помочь Украине. Об этом сообщает пресс-служба посольства США. 

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"Еще $7,5 млрд грантовой помощи уже в пути, и мы работаем над тем, чтобы как можно быстрее предоставить еще большую экономическую помощь", – сказала посол на встрече с министром экономического развития Юлией Свириденко, министром финансов Сергеем Марченко и главой Нацбанка Кириллом Шевченко

Посол добавила, что "Соединенные Штаты убедятся, чтобы наша помощь досталась нуждающимся, и поддержала суверенную, независимую, демократическую и процветающую Украину". 

Читайте также: На что США дали $40 млрд Украине: детализация пакета помощи.   

Роман Брыль
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