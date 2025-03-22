Украина получит военную помощь от Эстонии на 100 млн евро

Украина официально предоставила Эстонии перечень пожеланий по военной помощи, которую балтийская страна теперь будет "срочно закупать" у своего ОПК

Флаг Эстонии (Иллюстративное фото: EPA)

Эстония закупит военную помощь для Украины на 100 млн евро у своей оборонной промышленности. Об этом сообщило эстонское Министерство обороны.

Ведомство отметило, что Украина официально предоставила Эстонии перечень пожеланий по военной помощи, которую балтийская страна теперь будет "срочно закупать" у своего ОПК.

В частности, речь идет о воздушных и наземных беспилотниках, водном транспорте, медицинском оборудовании и расходных материалах, которые предлагают эстонские оборонные предприятия.

Более подробная информация, количество и сроки поставки помощи не будут оглашаться из соображений безопасности.

В феврале 2025-го Украина получила каталог продукции, составленный государственным Центром оборонных инвестиций Эстонии насчет товаров и услуг, которые могли бы использоваться украинскими Силами обороны. В документ вошли около 500 наименований от почти 100 эстонских компаний.