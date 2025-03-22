Україна отримає військову допомогу від Естонії на 100 млн євро
Естонія закупить військову допомогу для України на 100 млн євро у своєї оборонної промисловості. Про це повідомило естонське Міністерство оборони.
Відомство зазначило, що Україна офіційно надала Естонії перелік побажань щодо військової допомоги, котру балтійська країна тепер буде "терміново закуповувати" у свого ОПК.
Зокрема, йдеться про повітряні та наземні безпілотники, водний транспорт, медичне обладнання та витратні матеріали, які пропонують естонські оборонні підприємства.
Більш детальна інформація, кількість та терміни постачання допомоги не будуть оголошуватися з міркувань безпеки.
У лютому 2025-го Україна отримала каталог продукції, котрий був складений державним Центром оборонних інвестицій Естонії щодо товарів та послуг, які могли б використовуватися українськими Силами оборони. У документ увійшли близько 500 найменувань від майже 100 естонських компаній.
- У 2024-му Естонія вирішила надаватиме військову підтримку Україні у розмірі 0,25% ВВП впродовж наступних чотирьох років. Також Естонія щорічно виділятиме Україні 14 млн євро на реформи системи освіти, розвиток системи охорони здоров'я, цифрові та кібернетичні рішення, а також відновлення країни.
- У 2025 році країни Північної Європи та Балтії оснастять та підготують одну українську бригаду.