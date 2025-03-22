Україна отримає військову допомогу від Естонії на 100 млн євро

Україна офіційно надала Естонії перелік побажань щодо військової допомоги, котру балтійська країна тепер буде "терміново закуповувати" у свого ОПК

Прапор Естонії (Ілюстративне фото: EPA)

Естонія закупить військову допомогу для України на 100 млн євро у своєї оборонної промисловості. Про це повідомило естонське Міністерство оборони.

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Відомство зазначило, що Україна офіційно надала Естонії перелік побажань щодо військової допомоги, котру балтійська країна тепер буде "терміново закуповувати" у свого ОПК.

Зокрема, йдеться про повітряні та наземні безпілотники, водний транспорт, медичне обладнання та витратні матеріали, які пропонують естонські оборонні підприємства.

Більш детальна інформація, кількість та терміни постачання допомоги не будуть оголошуватися з міркувань безпеки.

У лютому 2025-го Україна отримала каталог продукції, котрий був складений державним Центром оборонних інвестицій Естонії щодо товарів та послуг, які могли б використовуватися українськими Силами оборони. У документ увійшли близько 500 найменувань від майже 100 естонських компаній.