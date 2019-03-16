Украина предлагает внести вопрос Крыма в минские соглашения

Совбез ООН (фото - EPA)

Украина хочет внести вопрос оккупации Крыма в минские соглашения, сообщил замминистра иностранных дел Сергей Кислица во время спецзаседания Совета безопасности ООН, передает Укринформ.

"В следующий раз, когда будут обсуждаться минские соглашения…воспользуемся возможностью и включим вопрос оккупации Крыма…", - сказал он.

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Кроме того, Кислица в очередной раз подчеркнул, что Россия должна выполнять эти соглашения.

Ранее сегодня Британия, Турция, Эстония и другие страны, в связи с пятой годовщиной аннексии Крыма, высказали поддержку Украине из-за агрессии России.