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16.03.2019, 14:34

Украина предлагает внести вопрос Крыма в минские соглашения

Украина предлагает внести вопрос Крыма в минские соглашения - Фото
Совбез ООН (фото - EPA)

Сейчас в минских соглашениях речь идет только о Донбассе

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Украина хочет внести вопрос оккупации Крыма в минские соглашения, сообщил замминистра иностранных дел Сергей Кислица во время спецзаседания Совета безопасности ООН, передает Укринформ.

"В следующий раз, когда будут обсуждаться минские соглашения…воспользуемся возможностью и включим вопрос оккупации Крыма…", - сказал он.

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Кроме того, Кислица в очередной раз подчеркнул, что Россия должна выполнять эти соглашения.

Ранее сегодня Британия, Турция, Эстония и другие страны, в связи с пятой годовщиной аннексии Крыма, высказали поддержку Украине из-за агрессии России.

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Теги: Крым, минские соглашения, совбез оон
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