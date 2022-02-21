Украина приветствует инциативу саммита Байдена с Путиным. И ждет отвода войск России

Украина приветствует инициативу саммита между президентами США Джо Байденом и России Владимиром Путиным и надеется на отведение войск РФ от украинских границ по его результатам. Об этом заявил на брифинге в Брюсселе министр иностранных дел Дмитрий Кулеба.

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Глава МИД отметил, что ночью разговаривал с главой Госдепа США Энтони Блинкеном. По словам Кулебы, руководитель американской дипломатии проинформировал его об инициативе саммита Байдена и Путина.

"Мы приветствуем эту инициативу. Мы верим, что каждая инициатива, направленная на дипломатическое решение, заслуживает, чтобы ее попробовать", – сказал Кулеба.

По его словам, Блинкен заверил, что решений об Украине не будут принимать за ее спиной. Кулеба сказал, что будет работать с главой Госдепа при подготовке саммита, чтобы синхронизировать позиции и убедиться – украинские интересы будут учитываться.

Кулеба надеется, что Путин и Байден выйдут из переговорной с документом, который будет означать отвод войск России от границ Украины.

"Если этого не случится, это будет означать, что мы остаемся в той же логике эскалации со стороны России", – подытожил глава МИД.

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Марк Сировой

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