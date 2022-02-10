Украина призвала мир ограничить заход в порты для российских кораблей

Министр обороны Алексей Резников призвал иностранные государства ограничить заход в свои порты для российских кораблей из-за блокады россиянами районов Черного и Азовского морей. Об этом Резников написал в Facebook.

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"Перекрытие акваторий Азовского и Черного морей "для учений" – это тактика ползучей оккупации моря, которую они используют давно", – написал Резников.

Он отметил, что если не будет общей реакции мира, то подобную тактику РФ, и не только РФ, смогут применять во всем мире.

"Наши партнеры показали сильный ответ поставками оружия. Сейчас ожидаем не менее сильного ответа: когда корабли РФ не смогут спокойно заходить в цивилизованные порты, они поймут цену своей наглости!" – заявил Резников.

9 февраля главный редактор издания BlackSeaNews Андрей Клименко сообщил, что Россия планирует с 13 по 19 февраля перекрыть обширные районы Черного и Азовского морей якобы для ракетных и артиллерийских учений. Никаких коридоров для прохода торговых судов при этом не предусмотрено, чего не было за последние восемь лет, отметил он.

Сегодня Командование Военно-морских сил Украины заявило, что проинформировано о ситуации в акватории Азово-Черноморского региона. ВМС заявили, что действия РФ являются очередной угрозой суверенитету Украины в ее территориальном море, но Военно-морские силы готовы к любым сценариям и провокациям.

МИД выразил протест из-за беспрецедентной блокады морей и заявил, что Украина вместе с партнерами будет искать ответ на такие агрессивные действия РФ.

Вадим Ребрина

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