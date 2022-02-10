ВМС Украины о блокаде морей Россией: Готовы к защите страны, любым сценариям и провокациям

Командование Военно-морских сил Украины проинформировало о ситуации в акватории Азово-Черноморского региона по состоянию на 10 февраля. ВМС заявили, что действия РФ являются очередной угрозой суверенитету Украины в ее территориальном море, но Военно-морские силы готовы к любым сценариям и провокациям, передает пресс-служба ВМС ВСУ.

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ВМС ВСУ сообщили, что Россия перекрыла значительную часть морских районов – практически весь юг Азовского моря и северо-западную часть Черного моря.

Прибрежными предупреждениями (ПРИП 41/22, 42/22, 43/22) Россия объявила обширные районы Азовского и Черного морей опасными для плавания с 13 по 19 февраля в связи с проведением учений, в рамках которых запланированы ракетные и артиллерийские стрельбы.

ВМС заявили, что Россия в очередной раз демонстрирует злоупотребление международным правом ради достижения собственных геополитических целей за счет других, в частности Украины.

В ВМС отметили, что перекрытие Россией морских путей сделало практически невозможными свободу судоходства в этих районах и возможность судов заходить в украинские порты, особенно в Азовском море, что является нарушением Конвенции ООН по морскому праву 1982 года. При этом параллельно Россия продолжает милитаризацию Черноморского региона, перебрасывая дополнительные десантные корабли.

"Военно-морские силы ВС Украины готовы к развитию любых сценариев и провокаций, защите страны по морскому направлению", – сказано в сообщении.

9 февраля сообщалось, что Россия запланировала масштабные морские учения с 13 по 19 февраля, фактически блокируя доступ к морским портам Украины.

МИД выразил протест из-за беспрецедентной блокады морей и заявил, что Украина вместе с партнерами будет искать ответ на такие агрессивные действия РФ.

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Оксана Житнюк

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