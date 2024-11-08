Украина протестует против участия оккупационной администрации Крыма на мероприятии в Каире
Министерство иностранных дел выразило "решительный протест" по поводу участия представителей незаконной оккупационной администрации РФ Крыма в 12-й сессии Всемирного форума городов (WUF12) в столице Египта Каире.
Эта мера проходит при поддержке Программы ООН по населенным пунктам (ООН-Хабитат).
Дипломаты подчеркнули: такое участие оккупантов в мероприятиях, организованных или проходящих под эгидой международных объединений, является вопиющим нарушением норм международного права и ряда резолюций Генеральной Ассамблеи ООН, в частности относительно территориальной целостности Украины.
Россия пытается использовать международные платформы и территорию суверенных государств (в этом случае Египта) для попыток легитимизации незаконной оккупации украинских территорий – и этим сознательно провоцирует напряжение, в том числе на уровне двусторонних отношений, пояснил МИД.
Ведомство отметило, что, несмотря на многочисленные требования Украины, ООН-Хабитат так и не смог обеспечить надлежащий контроль и определить четкий механизм регистрации участников Всемирного форума городов – и этим допустил к участию в мероприятии преступников и поставил под угрозу реноме этого важного мероприятия.
Украина призвала генерального секретаря ООН и руководство ООН-Хабитат "принять безотлагательные меры", чтобы прекратить использование универсальной технической площадки WUF12 и Программы в целом для российских попыток легитимизации временной оккупации украинских территорий, а также распространения пропаганды и лжи представителями российской оккупационной администрации.
Также в МИД убеждены, что люди, допустившие такую преступную халатность в отношении оккупантов, больше не смогут работать в ООН-Хабитат или других органах системы ООН.
- В феврале оккупированный Мелитопольский маслоэкстракционный завод оказался участником международной выставки пищевой промышленности Gulfood в Дубае (ОАЭ) и "представлял" РФ.
- В октябре МИД заявил, что России не удалось экспортировать участникам саммита БРИКС свои неоимпериалистические взгляды на изменение мирового правопорядка и глобальной архитектуры безопасности из-за агрессии против Украины.