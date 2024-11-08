Украина протестует против участия оккупационной администрации Крыма на мероприятии в Каире

Всемирный форум городов в Египте проходит при поддержке Программы ООН по населенным пунктам

Иллюстративное фото: EPA

Министерство иностранных дел выразило "решительный протест" по поводу участия представителей незаконной оккупационной администрации РФ Крыма в 12-й сессии Всемирного форума городов (WUF12) в столице Египта Каире.

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Эта мера проходит при поддержке Программы ООН по населенным пунктам (ООН-Хабитат).

Дипломаты подчеркнули: такое участие оккупантов в мероприятиях, организованных или проходящих под эгидой международных объединений, является вопиющим нарушением норм международного права и ряда резолюций Генеральной Ассамблеи ООН, в частности относительно территориальной целостности Украины.

Россия пытается использовать международные платформы и территорию суверенных государств (в этом случае Египта) для попыток легитимизации незаконной оккупации украинских территорий – и этим сознательно провоцирует напряжение, в том числе на уровне двусторонних отношений, пояснил МИД.

Ведомство отметило, что, несмотря на многочисленные требования Украины, ООН-Хабитат так и не смог обеспечить надлежащий контроль и определить четкий механизм регистрации участников Всемирного форума городов – и этим допустил к участию в мероприятии преступников и поставил под угрозу реноме этого важного мероприятия.

Украина призвала генерального секретаря ООН и руководство ООН-Хабитат "принять безотлагательные меры", чтобы прекратить использование универсальной технической площадки WUF12 и Программы в целом для российских попыток легитимизации временной оккупации украинских территорий, а также распространения пропаганды и лжи представителями российской оккупационной администрации.

Также в МИД убеждены, что люди, допустившие такую преступную халатность в отношении оккупантов, больше не смогут работать в ООН-Хабитат или других органах системы ООН.