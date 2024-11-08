Україна протестує проти участі окупаційної адміністрації Криму у міжнародному заході

Всесвітній форум міст у Єгипті відбувається за підтримки Програми ООН з населених пунктів

Ілюстративне фото: EPA

Міністерство закордонних справ висловило "рішучий протест" щодо участі представників незаконної окупаційної адміністрації РФ Криму у 12-й сесії Всесвітнього форуму міст (WUF12) у столиці Єгипту Каїрі.

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Цей захід відбувається за підтримки Програми ООН з населених пунктів (ООН-Хабітат).

Дипломати наголосили: така участь окупантів у заходах, які організовані чи проходять під егідою міжнародних об'єднань, є кричущим порушенням норм міжнародного права та низки резолюцій Генеральної Асамблеї ООН, зокрема щодо територіальної цілісності України.

Росія намагається використовувати міжнародні платформи та територію суверенних держав (у цьому випадку Єгипту) для спроб легітимізації незаконної окупації українських територій – і цим свідомо провокує напругу, зокрема й на рівні двосторонніх відносин, пояснило МЗС.

Відомство зауважило, що, попри численні наполягання України, ООН-Хабітат так і не зміг забезпечити належний контроль та визначити чіткий механізм реєстрації учасників Всесвітнього форуму міст – і цим допустив до участі у заході злочинців і поставив під загрозу реноме цього важливого заходу.

Україна закликала генерального секретаря ООН та керівництво ООН-Хабітат "вжити невідкладних заходів", щоб припинити використання універсального технічного майданчика WUF12 та Програми у цілому для російських спроб легітимації тимчасової окупації українських територій, а також поширення пропаганди та брехні представниками російської окупаційної адміністрації.

Також у МЗС переконані, що люди, які допустили таку злочинну недбалість щодо окупантів, більше не зможуть працювати в ООН-Хабітат чи інших органах системи ООН.