МЗС назвало безпідставними звинувачення, що Зеленський нібито втягує Польщу у війну

У міністерстві нагадали, що Росія веде війну не тільки проти України, а й проти усієї європейської безпеки

Кшиштоф Гавковський (Фото: x.com/KGawkowskі)

Твердження віцепрем’єр-міністра Польщі Кшиштофа Гавковського про те, що президент Володимир Зеленський нібито втягує країну у війну з Росією є безпідставним. Про це заявили у Міністерстві закордонних справ.

"Беручи до уваги численні провокації, кібератаки та порушення суверенного повітряного простору Польщі та інших європейських держав російськими ракетами і дронами, говорити про нібито прагнення України втягнути Польщу чи інші країни у війну вбачається, щонайменше, неприйнятним", – йдеться у повідомленні.

Заява міністра прозвучала на фоні того, що Україна просить Польщу збивати російські ракети, які летять в напрямку Європи, над українською територією. В МЗС переконані, що така допомога відповідає інтересам безпеки Польщі та є "життєвим інтересом" країни.

В міністерстві також нагадали, що Росія веде війну не тільки проти України, а й проти "європейської архітектури безпеки". А українські військові, за словами МЗС, запобігають розширенню війни та потенційним загрозам для Польщі.

В міністерстві заявили, що важливо зміцнювати солідарність між Україною та Польщею. Також зазначили, що розраховують на продовження активної взаємодії для відновлення стійкого миру.

7 вересня Сікорський заявив, що Польща має збивати російські ракети у разі, якщо буде загроза ударів по АЕС в Україні.

4 жовтня у Пентагоні заявили, що Захід стане учасником війни Росії проти України, якщо почне збивати російські ракети.

30 жовтня законодавці США закликали Байдена дозволити Польщі збивати російські ракети над Україною.