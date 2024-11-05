Віцепрем’єр Польщі звинуватив Зеленського у втягуванні країни у війну. В ЦПД відреагували

Кшиштоф Гавковський вважає, що Україна "має цінувати Польщу як друга, який простягнув руку у важкі часи"

Кшиштоф Гавковський (Фото: Radek Pietruszka/EPA)

Віцепрем’єр-міністр Польщі Кшиштоф Гавковський заявив, що президент Володимир Зеленський, закликаючи, щоб Варшава збивала російські ракети та безпілотники, хоче втягнути його країну у війну. Таку думку урядовець висловив в ефірі Radio Zet.

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"Зеленський хоче, щоб Польща збивала ракети над Україною, тобто хоче, щоб Польща вступила у війну, тобто хоче, щоб Польща воювала з Росією. Я не згоден з такими заявами", – сказав Гавковський.

Також польський віцепрем’єр додав, що українська влада, зокрема, Зеленський, несправедливо поводиться щодо Польщі.

"У мене таке враження, що останні слова, які пролунали з вуст президента Зеленського, не гідні політика, який багато чим зобов'язаний Польщі. Передано обладнання, громадянами опікувалися, Польща – великий друг України, транспортний вузол. Мені здавалося, що в таких ситуаціях треба говорити комусь "дякую", а не прискіпуватися", – наголосив урядовець.

Урядовець додав, що у нього склалося враження, що "Україна й український президент забули, як ми поводилися в Польщі та скільки ми допомогли з 2022 року".

У відповідь на запитання про те, звідки беруться нинішні заяви української влади, Гавковський сказав, що вони виникають через нерозуміння того, "якою була б ситуація в Україні, якби не польські відкриті серця".

"Чого я очікую від України, і перш за все від президента – а я нещодавно був у Києві, це щоб ми цінували, що у нас є друг, який простягнув тобі руку допомоги у важкі часи, і не критикували його, коли виявиться, що ми хочемо ще більше", – сказав віцепрем'єр Польщі.

На заяву Гавковського щодо втягування Польщі у війну відреагував глава Центру протидії дезінформації при Раді національної безпеки й оборони Андрій Коваленко.

"Не розумію, навіщо Польща так вперто відмежовується від реальності й наближає для НАТО війну з РФ, яку російський диктатор Володимир Путін неодмінно готує за 4-6 років. Вони навіть не приховують цього, коли кажуть, що НАТО має повернутися до кордонів 90-х років", – заявив Коваленко.

Він додав, що врятувати від майбутньої війни може сильна позиція зараз.

"Політики ж мають розуміти ці ризики, а не ховати голову в пісок. А якщо не політики, то ті, хто відповідають за нацбезпеку", – наголосив глава ЦПД.

7 вересня Сікорський заявив, що Польща має збивати російські ракети у разі, якщо буде загроза ударів по АЕС в Україні.

4 жовтня у Пентагоні заявили, що Захід стане учасником війни Росії проти України, якщо почне збивати російські ракети.

30 жовтня законодавці США закликали Байдена дозволити Польщі збивати російські ракети над Україною.