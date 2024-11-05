Вице-премьер Польши обвинил Зеленского во втягивании страны в войну. В ЦПД отреагировали

Кшиштоф Гавковский считает, что Украина "должна ценить Польшу как друга, который протянул руку в трудные времена"

Кшиштоф Гавковский (Фото: Radek Pietruszka/EPA)

Вице-премьер-министр Польши Кшиштоф Гавковский заявил, что президент Владимир Зеленский, призывая, чтобы Варшава сбивала российские ракеты и беспилотники, хочет втянуть его страну в войну. Такое мнение чиновник высказал в эфире Radio Zet.

"Зеленский хочет, чтобы Польша сбивала ракеты над Украиной, то есть хочет, чтобы Польша вступила в войну, то есть хочет, чтобы Польша воевала с Россией. Я не согласен с такими заявлениями", – сказал Гавковский.

Также польский вице-премьер добавил, что украинские власти, в частности, Зеленский, несправедливо ведут себя в отношении Польши.

"У меня такое впечатление, что последние слова, прозвучавшие из уст президента Зеленского, не достойны политика, который многим обязан Польше. Передано оборудование, о гражданах заботились, Польша – большой друг Украины, транспортный узел. Мне казалось, что в таких ситуациях надо говорить кому-то "спасибо", а не придираться", — подчеркнул чиновник.

Чиновник добавил, что у него создалось впечатление, что "Украина и украинский президент забыли, как мы вели себя в Польше и сколько мы помогли с 2022 года".

В ответ на вопрос о том, откуда берутся нынешние заявления украинской власти, Гавковский сказал, что они возникают из-за непонимания того, "какой была бы ситуация в Украине, если бы не польские открытые сердца".

"Чего я ожидаю от Украины, и прежде всего от президента, а я недавно был в Киеве, это чтобы мы ценили, что у нас есть друг, который протянул тебе руку помощи в трудные времена, и не критиковали его, когда окажется, что мы хотим еще больше", – сказал вице-премьер Польши.

На заявление Гавковского по поводу втягивания Польши в войну отреагировал глава Центра противодействия дезинформации при Совете национальной безопасности и обороны Андрей Коваленко.

"Не понимаю, зачем Польша так упорно отмежевывается от реальности и приближает для НАТО войну с РФ, которую российский диктатор Владимир Путин непременно готовит через 4-6 лет. Они даже не скрывают этого, когда говорят, что НАТО должно вернуться к границам 90-х годов", – заявил Коваленко.

Он добавил, что спасти от грядущей войны может сильная позиция сейчас.

"Политики должны понимать эти риски, а не прятать голову в песок. А если не политики, то те, кто отвечает за нацбезопасность", — подчеркнул глава ЦПД.

7 сентября Сикорский заявил, что Польша должна сбивать российские ракеты в случае угрозы ударов по АЭС в Украине.

4 октября в Пентагоне заявили, что Запад станет участником войны России против Украины, если начнет сбивать российские ракеты.

30 октября законодатели США призвали Байдена разрешить Польше сбивать российские ракеты над Украиной.