МИД назвал безосновательными обвинения в том, что Зеленский якобы втягивает Польшу в войну
Кшиштоф Гавковский (Фото: x.com/KGawkowski)

Утверждение вице-премьер-министра Польши Кшиштофа Гавковского о том, что президент Владимир Зеленский якобы втягивает страну в войну с Россией безосновательно. Об этом заявили в Министерстве иностранных дел.

"Учитывая многочисленные провокации, кибератаки и нарушения суверенного воздушного пространства Польши и других европейских государств российскими ракетами и дронами, говорить о якобы стремлении Украины втянуть Польшу или другие страны в войну представляется как минимум неприемлемым", – говорится в сообщении.

Заявление министра прозвучало на фоне того, что Украина просит Польшу сбивать летящие в направлении Европы российские ракеты над украинской территорией. В МИД убеждены, что такая помощь отвечает интересам безопасности Польши и является "жизненным интересом" страны.

В министерстве также напомнили, что Россия ведет войну не только против Украины, но и против "европейской архитектуры безопасности". А украинские военные, по словам МИД, предотвращают расширение войны и потенциальные угрозы для Польши.

В министерстве заявили, что важно укреплять солидарность между Украиной и Польшей. Также отметили, что рассчитывают на продолжение активного взаимодействия по восстановлению устойчивого мира.

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