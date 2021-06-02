Украина расширит безвизовый режим с Перу на все типы путешествий. Об этом сообщил в Twitter министр иностранных дел Дмитрий Кулеба.

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Как отмечается, безвиз с Перу будет распространяться на бизнес, обучение, культурный обмен, поездки СМИ (туристический безвиз для украинцев уже действует).

Кулеба добавил, что Украина откроет безвизовый въезд для граждан Перу.

"Увеличиваем свободу путешествий для украинцев и открываем Украину миру", – резюмировал министр.

18 ноября 2020-го Украина подписала соглашение о безвизе с Индонезией.

25 ноября 2020-го о безвизовом режиме договорились с государством Сент-Винсент и Гренадины.

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Наталия Медведева

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