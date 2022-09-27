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Украина разорвала соглашение с Сирией о воздушном сообщении

Цей матеріал також доступний українською
27.09.2022, 19:14
Украина разорвала соглашение с Сирией о воздушном сообщении - Фото
Башар Асад и Владимир Путин (Фото - EPA)

Кабинет министров разорвал соглашение между Украиной и Сирией о воздушном сообщении. Об этом сообщил в Telegram представитель правительства в Верховной раде Тарас Мельничук.

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Мельничук сообщил, что "прекращено действие Соглашения между Правительством Украины и Правительством Сирийской Арабской Республики о воздушном сообщении".

Соглашение действовало почти 30 лет, оно было подписано 2 апреля 1993 года.

Сергій Бережний
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