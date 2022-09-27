Украина разорвала соглашение с Сирией о воздушном сообщении

Кабинет министров разорвал соглашение между Украиной и Сирией о воздушном сообщении. Об этом сообщил в Telegram представитель правительства в Верховной раде Тарас Мельничук.

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Мельничук сообщил, что "прекращено действие Соглашения между Правительством Украины и Правительством Сирийской Арабской Республики о воздушном сообщении".

Соглашение действовало почти 30 лет, оно было подписано 2 апреля 1993 года.

30 июня Украина заявила об официальном разрыве дипломатических отношений с Сирией в ответ на признание ею "независимости" временно оккупированных Россией территорий Украины.

Сергій Бережний

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