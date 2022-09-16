Украина разорвала соглашения с Россией и Беларусью о сотрудничестве в области образования
16.09.2022, 21:53
Иллюстративное изображение (Фото - Министерство образования)
Кабмин принял постановление о выходе Украины из Соглашения о сотрудничестве в области образования, среди участников которого значатся Россия и Беларусь. Об этом сообщает Министерство образования и науки.
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В сообщении министерства указано, что решение принято "в связи с беспрецедентным широкомасштабным вооруженным вторжением России на территорию независимой Украины и его активной поддержкой республикой Беларусь".
Соглашение о сотрудничестве в области образования было подписано в Ташкенте 15 мая 1992 года.
- 27 августа Кабмин прекратил действие соглашения с Россией о научно-техническом и экономическом сотрудничестве в области атомной энергетики.
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