Кабмин разорвал соглашение с Россией о сотрудничестве в области атомной энергетики
Кабинет Министров Украины прекратил действие соглашения с правительством страны-агрессора о научно-техническом и экономическом сотрудничестве в области атомной энергетики. Об этом сообщил в Telegram представитель правительства в Верховной Раде Тарас Мельничук.
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"Прекращено действие Соглашения между правительством Украины и правительством РФ о научно-техническом и экономическом сотрудничестве в области атомной энергетики, заключенное 14.01.1993 в Москве", – написал Мельничук.
23 августа Кабмин также прекратил действие соглашения между Украиной и РФ о мерах по обеспечению параллельной работы энергосистем Украины и РФ.
- Российские оккупанты захватили Чернобыльскую АЭС 24 февраля. Они покинули ее на стыке марта и апреля, когда силы обороны Украины выбили армию России из-под Киева. За время пребывания на ЧАЭС россияне умудрились вырыть окопы в радиоактивном Рыжем лесу и получить лучевую болезнь. Также оккупанты разграбили новейшую лабораторию на ЧАЭС.
- 4 марта 2022 года оккупанты захватили Энергодар и ЗАЭС рядом с городом. Это самая большая по размерам АЭС в Европе и третья – в мире. Она работает в объединенной энергосистеме Украины тремя из шести блоков. 5 августа Россия устроила артиллерийские обстрелы территории у площадки ЗАЭС. В результате трех зафиксированных попаданий повреждена высоковольтная линия выдачи электрической мощности ЗАЭС – Запорожская ТЭС.
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