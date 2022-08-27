UA
UA
Новости
Политика
Общество
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Новости регионов
Бизнес
Экономика
Люди
Идеи и кейсы
ProГаз
UAExport
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Про новости компаний
Украинская фактология
Финансы
Экономика
Банки
Личные деньги
Фондовый рынок
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Выбрать кредит онлайн
Про новости компаний
Tech
Технологии
Телеком
Гаджеты
В Украине
Стартапы
Разное
Про новости компаний
Life
Истории
Советы
Пояснения
Развлечения
Досье
Все досье
Персони
Компании
Партии
Праздники
Организации
Блоги
Спецпроекты
Мнения
Рассылки
Фото и видео
Промокоды
ОСАГО
Вакансии
iGaming
LIGA.Радників
Авторы
Редакция
Архив
ТВ-программа
RSS-каналы

Кабмин разорвал соглашение с Россией о сотрудничестве в области атомной энергетики

Цей матеріал також доступний українською
27.08.2022, 20:54
Кабмин разорвал соглашение с Россией о сотрудничестве в области атомной энергетики - Фото
Иллюстративное изображение – Чернобыльская АЭС (фото – depositephotos.com)

Кабинет Министров Украины прекратил действие соглашения с правительством страны-агрессора о научно-техническом и экономическом сотрудничестве в области атомной энергетики. Об этом сообщил в Telegram представитель правительства в Верховной Раде Тарас Мельничук.

Читайте нас в Telegram: только важные и проверенные новости

"Прекращено действие Соглашения между правительством Украины и правительством РФ о научно-техническом и экономическом сотрудничестве в области атомной энергетики, заключенное 14.01.1993 в Москве", – написал Мельничук.

23 августа Кабмин также прекратил действие соглашения между Украиной и РФ о мерах по обеспечению параллельной работы энергосистем Украины и РФ. 

  • 4 марта 2022 года оккупанты захватили Энергодар и ЗАЭС рядом с городом. Это самая большая по размерам АЭС в Европе и третья – в мире. Она работает в объединенной энергосистеме Украины тремя из шести блоков. 5 августа Россия устроила артиллерийские обстрелы территории у площадки ЗАЭС. В результате трех зафиксированных попаданий повреждена высоковольтная линия выдачи электрической мощности ЗАЭС – Запорожская ТЭС. 

Читайте также: Россия заблокировала итоговый документ ядерной конференции в Нью-Йорке, обидевшись на критику

Сергей Бережной
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
камбин атомная энергетика
Еще по теме
Вакансии
Больше вакансий
Старший дизайнер
Киев Ligamedia
Разместить вакансию

Комментарии

Последние новости
Спецпроекты
 