Кабмин разорвал соглашение с Россией о сотрудничестве в области атомной энергетики

Кабинет Министров Украины прекратил действие соглашения с правительством страны-агрессора о научно-техническом и экономическом сотрудничестве в области атомной энергетики. Об этом сообщил в Telegram представитель правительства в Верховной Раде Тарас Мельничук.

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"Прекращено действие Соглашения между правительством Украины и правительством РФ о научно-техническом и экономическом сотрудничестве в области атомной энергетики, заключенное 14.01.1993 в Москве", – написал Мельничук.

23 августа Кабмин также прекратил действие соглашения между Украиной и РФ о мерах по обеспечению параллельной работы энергосистем Украины и РФ.

4 марта 2022 года оккупанты захватили Энергодар и ЗАЭС рядом с городом. Это самая большая по размерам АЭС в Европе и третья – в мире. Она работает в объединенной энергосистеме Украины тремя из шести блоков. 5 августа Россия устроила артиллерийские обстрелы территории у площадки ЗАЭС. В результате трех зафиксированных попаданий повреждена высоковольтная линия выдачи электрической мощности ЗАЭС – Запорожская ТЭС.

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Сергей Бережной

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