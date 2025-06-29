Украина синхронизирует санкции против Ирана с Европой – Зеленский

Ограничения касаются не только сил безопасности и военных, но и тех, кто причастен к репрессиям внутри Исламской республики, заявил президент

Владимир Зеленский (Фото: NECATI SAVAS / EPA)

Украина синхронизирует все европейские санкции против режима в Иране, сообщил президент Владимир Зеленский в вечернем обращении.

Глава государства сообщил, что украинские институции приступили к исполнению решения Совета национальной безопасности и обороны о синхронизации санкций Европы и Киева.

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По словам президента, уже полностью синхронизированы 13-й и 14-й пакеты санкций ЕС против России, принятые в 2024 году.

"Мы также на сто процентов синхронизируем пакет европейских санкций в отношении режима в Иране – там много деятелей, много компаний, и речь идет не только о военном производстве и схемах внешнего террора против соседей в регионе, но и о внутренних репрессиях в Иране. Это один из самых жестоких режимов в мире – неудивительно, что Путин нашел с ним общий язык", – рассказал Зеленский.

Он объявил, что работа по синхронизации будет продолжена, и отметил, что в настоящее время одним из ключевых приоритетов должны быть санкции мирового сообщества против России.

"Это то, что реально ограничивает российские стратегические возможности развития, их потенциал, и должно с каждым днем все более болезненно ограничивать российскую возможность продолжать эту войну, войну против нашей независимости", – пояснил глава государства.

Президент добавил, что на следующей неделе Украина совместно с партнерами готовит новые решения, касающиеся "нашей защиты, нашей устойчивости".

В октябре 2024 года Совет ЕС ввел санкции против семи физических и такого же количества юридических лиц в связи с передачей Ираном баллистических ракет и беспилотников России.

Месяц спустя Европейский союз расширил санкции против Ирана из-за его поддержки РФ в войне – под ограничения попали порты на Каспийском море.

В мае 2025-го Украина ввела санкции против связанных с российским ОПК компаний, в том числе из Ирана.