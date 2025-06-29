Україна синхронізує санкції проти Ірану з Європою – Зеленський

Обмеження стосуються не тільки ОПК та військових, але й причетних до репресій всередині Ісламської республіки, розповів президент

Володимир Зеленський (Фото: NECATI SAVAS / EPA)

Україна синхронізує всі європейські санкції проти режиму в Ірані, повідомив президент Володимир Зеленський у вечірньому зверненні.

Глава держави повідомив, що українські інституції почали виконувати рішення Ради національної безпеки та оборони про синхронізацію санкцій Європи та Києва.

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За словами президента, уже повністю синхронізовано 13-й та 14-й пакети санкцій ЄС проти Росії, ухвалені у 2024 році.

"Так само на сто відсотків синхронізуємо пакет європейських санкцій щодо режиму в Ірані – там багато діячів, багато компаній, і не тільки те, що стосується військового виробництва та схем зовнішнього терору проти сусідів у регіоні, а й внутрішніх репресій в Ірані. Це один із найбільш жорстоких режимів у світі – не дивно, що Путін знайшов із ним спільну мову", – розповів Зеленський.

Він анонсував, що робота із синхронізації продовжиться, та зазначив, що наразі одним із ключових пріоритетів мають бути санкції світу проти Росії.

"Це те, що реально обмежує російські стратегічні можливості розвитку, їхній потенціал і повинно з кожним днем більш болісно обмежувати російську можливість продовжувати цю війну, війну проти нашої незалежності", – пояснив глава держави.

Президент додав, що наступного тижня Україна спільно з партнерами готує нові рішення стосовно "нашого захисту, нашої стійкості".

У жовтні 2024 року Рада ЄС запровадила санкції проти семи фізичних і стількох же юридичних осіб через передання Іраном балістичних ракет і безпілотників Росії.

За місяць після цього Євросоюз розширив санкції проти Ірану через його підтримку РФ у війні – під обмеження потрапили порти на Каспійському морі.

У травні 2025-го Україна запровадила санкції проти пов'язаних із російським ОПК компаній, зокрема з Ірану.