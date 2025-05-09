Зеленский ввел санкции против 58 россиян и 74 компаний в пяти государствах

В списке – предприятия, расположенные в Беларуси, Узбекистане, Китае и Иране

Владимир Зеленский (Фото: Офис президента)

В пятницу, 9 мая, президент Владимир Зеленский своим указом ввел в действие новые санкции Совета национальной безопасности и обороны против граждан РФ и ряда компаний, связанных с государством-агрессором. Соответствующий документ обнародован на сайте Офиса президента.

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Так, указом №301/2025 введены санкции против 58 граждан России. Кроме того, Зеленский наложил ограничения на 74 компании, большинство из которых связаны с российским оборонно-промышленным комплексом.

В списке – акционерное общество "Оптико-механическое конструкторское бюро "Астрон", расположенное во временно оккупированном Донецке.

Также в санкционный список включили открытое акционерное общество "Планар", общество с ограниченной ответственностью "Изотек-М", общество с ограниченной ответственностью "Изовак" в Беларуси, китайскую компанию Smart Kit Technology Limited, три предприятия из Узбекистана и три – из Ирана.

11 апреля 2025 года Зеленский ввел санкции против российских пропагандистов.

1 мая президент ввел в действие новые санкции СНБО, в списке 81 юридическое лицо и 76 физических лиц.