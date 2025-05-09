YouTube заблокировал канал Арестовича и других подсанкционных лиц
Видеохостинг YouTube заблокировал на территории Украины каналы ряда пропагандистов, против которых ранее были введены санкции. Об этом сообщил Центр противодействия дезинформации при Совете национальной безопасности и обороны.
В частности, заблокированы каналы публичного деятеля и блогера, бывшего внештатного советника Офиса президента Алексея Арестовича, политолога Константина Бондаренко, лидера запрещенной в Украине политической партии Государство Дмитрия Васильца, лидера организации "Потон" Павла Онищенко, а также российской пропагандистки Анастасии Кашеваровой.
Они находятся под санкциями СНБО, которые ввел своими указами президент Владимир Зеленский.
Ранее YouTube уже блокировал каналы подсанкционных Александра Шелеста и Вадима Карасева.
В ЦПД отметили, что все эти каналы не работают на территории Украины.
- 11 апреля 2025 года Зеленский ввел санкции против российских пропагандистов.
- 1 мая президент ввел в действие новые санкции СНБО, в списке 81 юридическое лицо и 76 физических лиц, в том числе Арестович.