YouTube заблокировал канал Арестовича и других подсанкционных лиц
Алексей Арестович (Фото: Facebook-аккаунт блогера)

Видеохостинг YouTube заблокировал на территории Украины каналы ряда пропагандистов, против которых ранее были введены санкции. Об этом сообщил Центр противодействия дезинформации при Совете национальной безопасности и обороны.

В частности, заблокированы каналы публичного деятеля и блогера, бывшего внештатного советника Офиса президента Алексея Арестовича, политолога Константина Бондаренко, лидера запрещенной в Украине политической партии Государство Дмитрия Васильца, лидера организации "Потон" Павла Онищенко, а также российской пропагандистки Анастасии Кашеваровой.

Они находятся под санкциями СНБО, которые ввел своими указами президент Владимир Зеленский.

Ранее YouTube уже блокировал каналы подсанкционных Александра Шелеста и Вадима Карасева.

В ЦПД отметили, что все эти каналы не работают на территории Украины.

YouTube заблокировал канал Арестовича и других подсанкционных лиц
Фото: ЦПД
  • 11 апреля 2025 года Зеленский ввел санкции против российских пропагандистов.
  • 1 мая президент ввел в действие новые санкции СНБО, в списке 81 юридическое лицо и 76 физических лиц, в том числе Арестович.
Читайте также
Зеленский не против, чтобы Залужный или Арестович баллотировались в президенты. Но есть "но"
санкцииYouTubeАлексей Арестович