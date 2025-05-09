YouTube заблокировал канал Арестовича и других подсанкционных лиц

Все эти каналы не работают на территории Украины, уточнили в Центре противодействия дезинформации

Алексей Арестович (Фото: Facebook-аккаунт блогера)

Видеохостинг YouTube заблокировал на территории Украины каналы ряда пропагандистов, против которых ранее были введены санкции. Об этом сообщил Центр противодействия дезинформации при Совете национальной безопасности и обороны.

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В частности, заблокированы каналы публичного деятеля и блогера, бывшего внештатного советника Офиса президента Алексея Арестовича, политолога Константина Бондаренко, лидера запрещенной в Украине политической партии Государство Дмитрия Васильца, лидера организации "Потон" Павла Онищенко, а также российской пропагандистки Анастасии Кашеваровой.

Они находятся под санкциями СНБО, которые ввел своими указами президент Владимир Зеленский.

Ранее YouTube уже блокировал каналы подсанкционных Александра Шелеста и Вадима Карасева.

В ЦПД отметили, что все эти каналы не работают на территории Украины.

Фото: ЦПД