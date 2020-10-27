Украина становится похожей на страны, где оппозицию сажают в тюрьму – глава МИД Литвы

Линкявичюс понимает, что к Порошенко могут быть вопросы, но отмечает: преследование не должно иметь политической подоплеки

Уголовное преследование пятого президента Петра Порошенко создает впечатление, что Украина становится похожей на страны, где оппозицию сажают в тюрьму. Об этом в интервью Европейской правде рассказал министр иностранных дел Литвы Линас Линкявичюс.

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"Я понимаю, что есть основания для определенных вопросов (к Порошенко, – ред.), но все равно советовал бы этого не делать. Ведь это создает совершенно иное впечатление. Украина становится похожей на те страны, где оппозицию сажают в тюрьму. И это сравнение настолько вредит вашему государству, что я предпочел бы даже не упоминать их названия", – сказал дипломат.

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Он отметил, что в Литве после смены власти тоже порой есть соблазн, чтобы кое-кто оказался за решеткой. Однако там вместо этого садятся за стол переговоров, сотрудничают.

Линкявичюс предположил, что это может быть частью политической культуры, но вопрос крайне чувствителен, особенно когда речь идет о подобных атаках на бывших лидеров, бывших президентов.

"Даже если для их преследования есть основания, действовать нужно крайне осторожно, чтобы не создать впечатление, что такое преследование имеет политическую подоплеку. И я далеко не первый, от кого в Киеве слышат этот совет", – добавил он.

В мае 2020-го президент Владимир Зеленский заявил, что приговор Порошенко – еще впереди.

В сентябре адвокат Порошенко Илья Новиков заявил, что против пятого президента открыто не меньше 58 уголовных дел.

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Марк Сировой

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