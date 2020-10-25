Зеленский пообещал "жестко следить за новоизбранной местной властью"

Президент Владимир Зеленский прокомментировал прошедшие местные выборы, объяснив, в чем их важность

Президент Владимир Зеленский прокомментировал прошедшие местные выборы, заявив, что он будет "жестко следить за новоизбранной местной властью". Об этом он написал в Facebook.

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Зеленский объяснил, что местные выборы важны, поскольку мэр города и местные советы "влияют на качество жизни непосредственно намного больше, чем президент" – порядок и чистота на улицах, состояние коммунальной сферы, общественный транспорт. При этом он заявил, что "жестко будет следить за новоизбранной местной властью".

По его словам, "президент – это стратегия, направление, визия страны, общие правила, а также общегосударственное развитие": "Местная власть – это конкретные вопросы "тут и сейчас", это комфорт и качество жизни, это вид наших домов и окружающей инфраструктуры. Поэтому правильно ставьте ударение в том, кто и за что отвечает в стране".

Он говорит, что избирательная система страны "далеко не идеальна", но в отличие от "некоторых наших соседей мы имеем большую роскошь – свободные выборы": "Мы точно двигаемся в правильном направлении. Каждые следующие свободные выборы – еще одно доказательство того, что Украина навсегда свободна... Личная ответственность за любой выбор – только так формируются зрелые и конкурентные общества".

"Верю, что украинцы сформируют ответственную и эффективную местную власть. Обещаю сотрудничать на условиях честности и искренности между центральной властью и местными представителями. И помните: мы – свободные и имеем право самостоятельно выбирать свой путь", – резюмировал Зеленский.

Сегодня в Украине состоялись местные выборы. LIGA.net вела хронику выборов.

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Владислав Сердюк

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