Украина требует от Никарагуа опровержения слов президента о поддержке российской оккупации

Отсутствие опровержения в ближайшее время Украина расценит как подтверждение позиции Никарагуа

Даниэль Ортега (Фото: пропагандистские меда)

Министерство иностранных дел осудило публичное послание президента Никарагуа Даниэля Ортеги к российскому диктатору Владимиру Путину, в котором он публично поддержал российскую оккупацию украинских территорий. Об этом говорится в заявлении МИД Украины.

В МИД подчеркнули, что такие заявления являются грубым нарушением международного права, включая Цели и Принципы Устава ООН, резолюции Генеральной Ассамблеи ООН, а также международные обязательства самой Никарагуа.

"Украина оставляет за собой право на ответ, соразмерный беспрецедентному уровню недружественных действий", – говорится в заявлении МИД.

Министерство подчеркнуло, что любое "признание" российской оккупации украинских территорий прямо противоречит резолюции Генеральной Ассамблеи ООН №3314 (XXIX) "Определение агрессии", которая запрещает признание территориальных изменений, полученных военным путем.

"Автономная Республика Крым, город Севастополь, а также Донецкая, Луганская, Херсонская и Запорожская области были и остаются неотъемлемыми частями территории Украины. Любые так называемые "референдумы", "консультации" или заявления оккупантов, так же как и "признание" этих незаконных действий третьими государствами являются юридически ничтожными и не создают никаких правовых последствий", – сообщает ведомство.

В связи с этим, Украина призвала власти Никарагуа немедленно официально опровергнуть заявление Ортеги, если оно не соответствует действительности.

Отсутствие такого опровержения в ближайшее время будет расценено украинской стороной как подтверждение позиции, со всеми вытекающими последствиями.

30 июля президент Никарагуа Даниэль Ортега направил письмо Путину, в котором "выразил полную поддержку и полное признание Донецкой, Луганской, Херсонской и Запорожской областей как неотъемлемой части Российской Федерации", сообщала местная газета El 19 digital.

Он также выразил поддержку "героической битве, которую Россия ведет против украинского неонацизма, поддерживаемого НАТО".