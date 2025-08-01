Украина требует от Никарагуа опровержения слов президента о поддержке российской оккупации
Министерство иностранных дел осудило публичное послание президента Никарагуа Даниэля Ортеги к российскому диктатору Владимиру Путину, в котором он публично поддержал российскую оккупацию украинских территорий. Об этом говорится в заявлении МИД Украины.
В МИД подчеркнули, что такие заявления являются грубым нарушением международного права, включая Цели и Принципы Устава ООН, резолюции Генеральной Ассамблеи ООН, а также международные обязательства самой Никарагуа.
"Украина оставляет за собой право на ответ, соразмерный беспрецедентному уровню недружественных действий", – говорится в заявлении МИД.
Министерство подчеркнуло, что любое "признание" российской оккупации украинских территорий прямо противоречит резолюции Генеральной Ассамблеи ООН №3314 (XXIX) "Определение агрессии", которая запрещает признание территориальных изменений, полученных военным путем.
"Автономная Республика Крым, город Севастополь, а также Донецкая, Луганская, Херсонская и Запорожская области были и остаются неотъемлемыми частями территории Украины. Любые так называемые "референдумы", "консультации" или заявления оккупантов, так же как и "признание" этих незаконных действий третьими государствами являются юридически ничтожными и не создают никаких правовых последствий", – сообщает ведомство.
В связи с этим, Украина призвала власти Никарагуа немедленно официально опровергнуть заявление Ортеги, если оно не соответствует действительности.
Отсутствие такого опровержения в ближайшее время будет расценено украинской стороной как подтверждение позиции, со всеми вытекающими последствиями.
30 июля президент Никарагуа Даниэль Ортега направил письмо Путину, в котором "выразил полную поддержку и полное признание Донецкой, Луганской, Херсонской и Запорожской областей как неотъемлемой части Российской Федерации", сообщала местная газета El 19 digital.
Он также выразил поддержку "героической битве, которую Россия ведет против украинского неонацизма, поддерживаемого НАТО".
- В 2020 Украина ввела секторальные санкции против Никарагуа в связи с открытием этой страной консульства в оккупированном Россией городе Симферополь.
- Также в 2020 году Никарагуа назначило "почетного консула" во временно оккупированном Крыму, проигнорировав требование Украины не делать этого. Министерство иностранных дел направило ноту протеста в Манагуа.
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