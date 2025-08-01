Україна вимагає від Нікарагуа спростування слів президента про підтримку російської окупації

Даніель Ортега (Фото: пропагандистські меда)

Міністерство закордонних справ засудило публічне послання президента Нікарагуа Даніеля Ортеги до російського диктатора Володимира Путіна, в якому він публічно підтримав російську окупацію українських територій. Про це йдеться в заяві МЗС України.

У МЗС наголосили, що такі заяви є грубим порушенням міжнародного права, зокрема з Цілями та Принципами Статуту ООН, резолюціями Генеральної Асамблеї ООН, а також міжнародними зобов’язаннями самої Нікарагуа.

"Україна залишає за собою право на відповідь, співмірну безпрецедентному рівню недружніх дій", – йдеться у заяві МЗС.

Міністерство підкреслило, що будь-яке "визнання" російської окупації українських територій прямо суперечить резолюції Генеральної Асамблеї ООН №3314 (XXIX) "Визначення агресії", що забороняє визнання територіальних змін, здобутих воєнним шляхом.

"Автономна Республіка Крим, місто Севастополь, а також Донецька, Луганська, Херсонська й Запорізька області були й залишаються невіддільними частинами території України. Будь-які так звані "референдуми", "консультації" чи заяви окупантів, так само як і "визнання" цих незаконних дій третіми державами є юридично нікчемними та не створюють жодних правових наслідків", – повідомляє відомство.

У зв’язку з цим, Україна закликала владу Нікарагуа негайно офіційно спростувати заяву Ортеги, якщо вона не відповідає дійсності.

Відсутність такого спростування найближчим часом буде розцінена українською стороною як підтвердження позиції, з усіма відповідними наслідками.

30 липня президент Нікарагуа Даніель Ортега направив листа Путіну, в якому "висловив повну підтримку й повне визнання Донецької, Луганської, Херсонської та Запорізької областей як невіддільної частини Російської Федерації", повідомляла місцева газета El 19 digital.

Він також висловив підтримку "героїчній битві, яку Росія веде проти українського неонацизму, що підтримується НАТО".