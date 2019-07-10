Украина упрекнула американскую газету за "российский Крым"

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Министерство информационной политики отправило в газету Los Angeles Times письмо из-за публикации о туристических поездках в "российский Крым". Об этом сообщает Голос Америки, журналисты которого ранее обнаружили эту публикацию.

Ведомство попросило издание уважать законы Украины и не рекламировать незаконные способы поездок на территорию Крыма.

По информации агентства, автор материала возглавляет консалтинговую компанию Sovereign Society и занимается инвестициями в российскую экономику. Только в 2019 году он побывал в оккупированном Россией Крыму пять раз.

По словам самого автора, он "не знал" о том, что нарушает украинские законы, въезжая в Крым через российскую территорию. Он также заявил, что финансовых интересов в России у него якобы нет.

В Los Angeles Times сказали, что "не видят конфликта интересов" в появлении статьи о Крыме на сайте издания, но выразили сожаление, что не включили в текст информацию об украинских законах.

Позже публикацию на сайте исправили. Крым назвали территорией, которая "сегодня подконтрольна России" и "была "отжата" у Украины в 2014-ом".

Ранее в Раду внесли законопроект, который предлагает сажать за непризнание Крыма и Донбасса украинскими.