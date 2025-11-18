Украина в ЕС уменьшит зависимость Европы от российских энергоносителей – комиссар Кос

Марта Кос считает, что евроинтеграция Украины, Молдовы и стран Западных Балкан поможет Европе побороть зависимость от энергоносителей из РФ

Марта Кос (Фото: ЕРА/RONALD WITTEK)

Евросоюз активно работает над тем, чтобы Украина, Молдова и страны Западных Балкан быстрее присоединились к европейским энергетическим сетям. Цель этого шага – уменьшить зависимость от России, которая часто использует энергоресурсы как средство давления. Об этом на первом форуме по расширению (EU Enlargement Forum) заявила комиссар по вопросам расширения Марта Кос, передает корреспондентка LIGA.net в Брюсселе.

"Европа не может позволить себе быть зависимой от энергетических ресурсов, используемых как инструмент политического давления. Ускоренная интеграция этих стран в европейские энергетические сети и рынки позволит уменьшить уязвимость ЕС к шантажу со стороны России", – заявила Кос.

Украина и Молдова уже работают над тем, чтобы интегрироваться в энергетическую систему ЕС, и планируется завершить этот процесс до 2027 года.

Эти изменения также помогут повысить стабильность и безопасность Европы на фоне войны в Украине и растущих угроз со стороны Кремля, добавила комиссар.