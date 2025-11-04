Новым членам Евросоюза могут назначить "испытательный срок" – комиссар Кос

За нарушение правил Евросоюза членство страны могут приостановить, а то и вовсе исключить ее

Марта Кос (Фото: x.com/MartaKosEU)

Новым членам Евросоюза могут назначить "испытательный срок" на несколько лет, а за несоблюдение принципов могут исключить. Об этом рассказала комиссар по вопросам расширения Европейского Союза Марта Кос, передает корреспондент LIGA.net из Брюсселя.

По ее словам, страны Евросоюза в частном порядке более осторожны в отношении приема новых членов, нежели выражают это в публичной поддержке. Европейская комиссия намерена конкретизировать такое положение как "переходный период" – так называемый испытательный срок для новых членов.

Эта идея находится пока что на ранней стадии разработки. Толчком для нее послужил опыт с премьер-министром Венгрии, который активно блокирует санкции против России, выступает против военной помощи Украине и ее членства в ЕС.

"Нам нужна эта дискуссия, и мы не должны ее бояться. Я не хочу оказаться в роли комиссара, который привнесет "троянских коней", которые будут действовать через пять, 10 или 15 лет", – сказала Кос.

Странам, которые нарушат основные ценности Евросоюза, будут останавливать членство. Для этого сейчас комиссия разрабатывает предложения с более надежными гарантиями верховенства права и более эффективным механизмом приостановления прав или льгот.

Если страна продолжит нарушать правила блока, ее могут исключить.

Вместе с тем еврокомиссар опровергла утверждение о том, что предлагаемые реформы приведут к "двухуровневому" членству в ЕС.