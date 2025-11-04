Новим членам Євросоюзу можуть призначити "випробувальний термін" – комісарка Кос

За порушення правил Євросоюзу членство країни можуть призупинити або й зовсім виключити її

Марта Кос (Фото: x.com/MartaKosEU)

Новим членам Євросоюзу можуть призначити "випробувальний термін" на кілька років, а за недотримання принципів можуть виключити. Про це розповіла комісарка з питань розширення Європейського Союзу Марта Кос, передає кореспондентка LIGA.net з Брюсселя.

За її словами, країни Євросоюзу в приватному порядку більш обережні щодо приймання нових членів, ніж висловлюють це в публічній підтримці. Європейська комісія має намір конкретизувати таке положення як "перехідний період" – так званий випробувальний термін для нових членів.

Ця ідея перебуває поки що на ранній стадії розробки. Поштовхом для неї став досвід із прем'єр-міністром Угорщини, який активно блокує санкції проти Росії, виступає проти військової допомоги Україні та її членства в ЄС.

"Нам потрібна ця дискусія, і ми не повинні її боятися. Я не хочу опинитися в ролі комісара, який додасть "троянських коней", що діятимуть через п'ять, 10 або 15 років", – сказала Кос.

Країнам, які порушать основні цінності Євросоюзу, зупинятимуть членство. Для цього зараз комісія розробляє пропозиції з надійнішими гарантіями верховенства права та ефективнішим механізмом призупинення прав чи пільг.

Якщо країна продовжить порушувати правила блоку, її можуть виключити.

Водночас Єврокомісія відкинула твердження про те, що пропоновані реформи призведуть до "дворівневого" членства в ЄС.