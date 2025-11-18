Україна в ЄС зменшить залежність Європи від російських енергоносіїв – комісарка Кос

Марта Кос (Фото: ЕРА/RONALD WITTEK)

Євросоюз активно працює над тим, щоб Україна, Молдова та країни Західних Балкан швидше приєдналися до європейських енергетичних мереж. Мета цього кроку – зменшити залежність від Росії, яка часто використовує енергоресурси як засіб тиску. Про це на першому форумі з розширення (EU Enlargement Forum) заявила комісарка з питань розширення Марта Кос, передає кореспондентка LIGA.net у Брюсселі.

"Європа не може дозволити собі бути залежною від енергетичних ресурсів, що використовуються як інструмент політичного тиску. Прискорена інтеграція цих країн у європейські енергетичні мережі та ринки дозволить зменшити вразливість ЄС до шантажу з боку Росії", – заявила Кос.

Україна та Молдова вже працюють над тим, щоб інтегруватися в енергетичну систему ЄС, і планується завершити цей процес до 2027 року.

Ці зміни також допоможуть підвищити стабільність і безпеку Європи на фоні війни в Україні та зростання загроз із боку Кремля, додала комісарка.