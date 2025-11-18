Україна в ЄС зменшить залежність Європи від російських енергоносіїв – комісарка Кос
Євросоюз активно працює над тим, щоб Україна, Молдова та країни Західних Балкан швидше приєдналися до європейських енергетичних мереж. Мета цього кроку – зменшити залежність від Росії, яка часто використовує енергоресурси як засіб тиску. Про це на першому форумі з розширення (EU Enlargement Forum) заявила комісарка з питань розширення Марта Кос, передає кореспондентка LIGA.net у Брюсселі.
"Європа не може дозволити собі бути залежною від енергетичних ресурсів, що використовуються як інструмент політичного тиску. Прискорена інтеграція цих країн у європейські енергетичні мережі та ринки дозволить зменшити вразливість ЄС до шантажу з боку Росії", – заявила Кос.
Україна та Молдова вже працюють над тим, щоб інтегруватися в енергетичну систему ЄС, і планується завершити цей процес до 2027 року.
Ці зміни також допоможуть підвищити стабільність і безпеку Європи на фоні війни в Україні та зростання загроз із боку Кремля, додала комісарка.
- 4 листопада 2025 року прем'єр-міністерка Свириденко заявила, що Україна показала прогрес на шляху до ЄС і отримала найвищу оцінку у звіті Єврокомісії.
- Того ж дня Кос заявила, що новим членам Євросоюзу можуть призначити "випробувальний термін" на кілька років, а за недотримання принципів можуть виключити.
