Украина в ОБСЕ призвала отреагировать на войска РФ у границы

Граница Украины с Россией (Фото: EPA)

Украина призывает международное сообщество отреагировать на формирование Россией вблизи украинской границы трех военных дивизий, что может свидетельствовать о подготовке к наступлению. Об этом заявил заместитель Постоянного представителя Украины при международных организациях в Вене Игорь Лоссовский на форуме ОБСЕ в Вене, пишет Укринформ.

По словам дипломата, движение бронетанковых групп РФ в направлении границы с Украиной свидетельствует о психологическом давлении.

"Российские гибридные оккупационные войска в Донбассе имеют достаточно военной техники для эскалации военных действий. В связи с этим мы призываем международное сообщество отреагировать на агрессивные действия и сигналы России и, для сдерживания, усилить политическое и экономическое давление на агрессора", - заявил он.

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