Украина в ОБСЕ призвала отреагировать на войска РФ у границы

Украина призывает международное сообщество отреагировать на формирование Россией вблизи украинской границы трех военных дивизий, что может свидетельствовать о подготовке к наступлению. Об этом заявил заместитель Постоянного представителя Украины при международных организациях в Вене Игорь Лоссовский на форуме ОБСЕ в Вене, пишет Укринформ.
По словам дипломата, движение бронетанковых групп РФ в направлении границы с Украиной свидетельствует о психологическом давлении.
"Российские гибридные оккупационные войска в Донбассе имеют достаточно военной техники для эскалации военных действий. В связи с этим мы призываем международное сообщество отреагировать на агрессивные действия и сигналы России и, для сдерживания, усилить политическое и экономическое давление на агрессора", - заявил он.
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Лоссовский на заседании, в частности, привел информацию, опубликованную авторитетным международным журналом Jane`s Defense Weekly, согласно которой строительство нового постоянного пункта дислокации 150-й мотострелковой дивизии ВС РФ возле Ростова-на-Дону на юге России должно быть завершено уже до конца 2019 года.
Он пояснил, что формирование этой дивизии, а также 3-й и 144-й гвардейских мотострелковых дивизий на север в Воронежской и Брянской областях, продолжалось три года. Подобные действия РФ, убежден представител Украины могут свидетельствовать о подготовке наступательной операции.
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