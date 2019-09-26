Политика
Экономика
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Стиль жизни
Новости регионов
Головні новини українською мовою
Мнения
Фото
Видео
Архив
ТВ программа
Экономика
Люди
Идеи и кейсы
HR
ProГаз
UAExport
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Медиарынок
Мнения
Инфографика
Фото
Видео
Архив
Экономика
Банки
Страхование
Фондовый рынок
Личные деньги
Криптовалюта
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Депозиты
Кредиты
Фондовые рынки
Сырьевые рынки
Выбрать кредит онлайн
Мнения
Инфографика
Архив
Технологии
Телеком
Гаджеты
Свой Бизнес
Оцифруй Бизнес
Суперданные
#CashlessKyiv
Баттлы
VLOG
Подписка на эксклюзив

Украина в ОБСЕ призвала отреагировать на войска РФ у границы

Украина в ОБСЕ призвала отреагировать на войска РФ у границы - Фото
Граница Украины с Россией (Фото: EPA)
26.09.2019, 18:11

Формирование военных дивизий неподалеку от границы может свидетельствовать о подготовке наступления, заявил украинский дипломат на форуме ОБСЕ

Украина призывает международное сообщество отреагировать на формирование Россией вблизи украинской границы трех военных дивизий, что может свидетельствовать о подготовке к наступлению. Об этом заявил заместитель Постоянного представителя Украины при международных организациях в Вене Игорь Лоссовский на форуме ОБСЕ в Вене, пишет Укринформ.

По словам дипломата, движение бронетанковых групп РФ в направлении границы с Украиной свидетельствует о психологическом давлении.

"Российские гибридные оккупационные войска в Донбассе имеют достаточно военной техники для эскалации военных действий. В связи с этим мы призываем международное сообщество отреагировать на агрессивные действия и сигналы России и, для сдерживания, усилить политическое и экономическое давление на агрессора", - заявил он.

Читайте также: Лукашенко: Беларусь готова ввести миротворцев в Донбасс

Лоссовский на заседании, в частности, привел информацию, опубликованную авторитетным международным журналом Jane`s Defense Weekly, согласно которой строительство нового постоянного пункта дислокации 150-й мотострелковой дивизии ВС РФ возле Ростова-на-Дону на юге России должно быть завершено уже до конца 2019 года.

Он пояснил, что формирование этой дивизии, а также 3-й и 144-й гвардейских мотострелковых дивизий на север в Воронежской и Брянской областях, продолжалось три года. Подобные действия РФ, убежден представител Украины могут свидетельствовать о подготовке наступательной операции.

  • На днях неподалеку от украинской границы (ее неподконтрольный правительству участок) была замечена колонна тяжелой боевой техники страны-оккупанта - смотреть видео

Читайте также: ОБСЕ: Полиция РФ вывезла из оккупированного Донбасса двух человек

Напишите нам
граница с россией военная техника рф российская агрессия обсе российские войска
Комментарии
Последние новости
Популярное
Загрузка...
 