Украина вернула из плена 107 военнослужащих, 74 бойца защищали Азовсталь: видео
Сегодня, 3 ноября, состоялся обмен пленными, в рамках которого Украина вернула 107 военнослужащих. Об этом сообщил глава Офиса президента Андрей Ермак.
Удалось освободить 107 воинов – шесть офицеров, 101 рядового и сержанта.
"Это наши ребята из ВСУ, ВМС, ТРО, ГПСУ, НПУ, ДССТ, нацгвардейцы среди которых трое "азовцев". 74 бойца защищали "Азовсталь". Некоторые добровольцами летели вертолетом в Мариуполь, чтобы спасать жизни и воевать за город", – написал Ермак.
Он сообщил, что удалось вернуть многих раненых.
"Мы вернули домой многих раненых в боях. В частности, нам удалось обменять тяжелораненых и лежачих из Мариуполя, из Азовстали, ребят с осколочными ранениями рук и ног, огнестрельными ранениями разных частей тела. Есть люди с ампутированными конечностями и ожогами, которые не ощущают часть лица, с инфицированными ранами. Также есть раненый боец в результате взрыва в Еленовской колонии", – рассказал Ермак.
По его словам, многие из возвращенных военных получили ранения еще в марте.
"Государство сделает все необходимое, чтобы помочь каждому из них", – заверил глава Офиса президента.
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