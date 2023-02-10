Украина вернула тела 61 погибшего воина
10.02.2023, 12:33
Флаг Украины (Фото: Pexels)
Сегодня, 10 февраля, в Украину вернули тела погибших воинов. Об этом сообщает Минреинтеграции.
Читайте нас в Telegram: только важные и проверенные новости
Родным вернули тела 61 защитника Украины.
Передача тел состоялась в соответствии с нормами Женевской конвенции и с соблюдением международного гуманитарного права, при содействии Минреинтеграции и Офиса уполномоченного по пропавшим без вести в сотрудничестве с силовыми структурами.
В целом с начала работы Офиса уполномоченного удалось вернуть родным тела 888 защитников, отдавших свои жизни за будущее Украины.
Читайте также: Право на горе. Как живет сообщество жен и любимых погибших военных
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Еще по теме
ВакансииБольше вакансий
Junior SEO-спеціаліст
Киев • Ligamedia
Менеджер з продажу реклами
Киев • Ligamedia
Manual QA Engineer
Киев • Ligamedia
Керівник відділу нативної рекламиРазместить вакансию
Киев • Ligamedia
Последние новости
Комментарии