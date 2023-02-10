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Украина вернула тела 61 погибшего воина

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10.02.2023, 12:33
Украина вернула тела 61 погибшего воина - Фото
Флаг Украины (Фото: Pexels)

Сегодня, 10 февраля, в Украину вернули тела погибших воинов. Об этом сообщает Минреинтеграции.

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Родным вернули тела 61 защитника Украины.

Передача тел состоялась в соответствии с нормами Женевской конвенции и с соблюдением международного гуманитарного права, при содействии Минреинтеграции и Офиса уполномоченного по пропавшим без вести в сотрудничестве с силовыми структурами.

В целом с начала работы Офиса уполномоченного удалось вернуть родным тела 888 защитников, отдавших свои жизни за будущее Украины.

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Наталія Медведєва
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