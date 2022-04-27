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"Украина вправе защищаться". Джонсон ответил, может ли ВСУ британским оружием бить по РФ

Цей матеріал також доступний українською
27.04.2022, 11:43
Борис Джонсон (Фото: EPA)

Украина имеет право защищать себя, заявил премьер-министр Великобритании Борис Джонсон, комментируя возможность применения украинскими военными британского оружия по объектам в России. Об этом он заявил в эфире Talk TV, передает BBC News.

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У Джонсона спросили, был бы он доволен, если бы Украина применила британское оружие по целям в России, например, по нефтебазам.

"Мы не хотим, чтобы кризис вышел за пределы Украины… Но украинцы, очевидно, как сказал Джеймс (Хиппи, министр вооруженных сил Британии, – ред.), имеют право защищать себя. На них нападают с территории России… они имеют право защищать себя", – ответил он.

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Борис Джонсон оружие ВСУ война
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