"Украина всегда возвращает свое" – Ермак показал фото бойцов в Клещеевке. Генштаб молчит

Глава Офиса президента Андрей Ермак опубликовал фото бойцов бригады "Лють" с подписью "Украина всегда возвращает свое". Украинское медиапространство утверждает, что кадр сделан в Клещеевке на Бахмутском направлении.

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Фото, похожее на скриншот с видео, начало появляться в украинских Telegram-каналах вечером 16 сентября.

Исследовательские ресурсы утверждают, что Силам обороны удалось зачистить почти всю северную часть Клещеевки и закрепиться там. В Генштабе ВСУ до сих пор не было официального уведомления о деоккупации поселка.



В то же время в сводках военные в течение нескольких дней отчитываются об успехах украинских бойцов в Клещеевке.

На опубликованном фото драки стоят на фоне разрушенного здания. У них в руках флаги Украины и штурмовой бригады Нацполиции "Лють".

Представитель Восточной группировки войск Илья Евлаш ранее сообщил, что Силы обороны имеют успехи вблизи Бахмута, Клещеевки, Андреевки и Курдюмовки.

15 сентября Силы обороны освободили Андреевку рядом с Клещеевкой.

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