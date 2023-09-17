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"Украина всегда возвращает свое" – Ермак показал фото бойцов в Клещеевке. Генштаб молчит

Цей матеріал також доступний українською
17.09.2023, 15:09
Фото: Андрей Ермак

Глава Офиса президента Андрей Ермак опубликовал фото бойцов бригады "Лють" с подписью "Украина всегда возвращает свое". Украинское медиапространство утверждает, что кадр сделан в Клещеевке на Бахмутском направлении.

Фото, похожее на скриншот с видео, начало появляться в украинских Telegram-каналах вечером 16 сентября.

Исследовательские ресурсы утверждают, что Силам обороны удалось зачистить почти всю северную часть Клещеевки и закрепиться там. В Генштабе ВСУ до сих пор не было официального уведомления о деоккупации поселка.

В то же время в сводках военные в течение нескольких дней отчитываются об успехах украинских бойцов в Клещеевке.

На опубликованном фото драки стоят на фоне разрушенного здания. У них в руках флаги Украины и штурмовой бригады Нацполиции "Лють".

Карта: deepstate
  • Представитель Восточной группировки войск Илья Евлаш ранее сообщил, что Силы обороны имеют успехи вблизи Бахмута, Клещеевки, Андреевки и Курдюмовки.
  • 15 сентября Силы обороны освободили Андреевку рядом с Клещеевкой.

Читайте также: ВСУ имеют успех под Бахмутом. Ключ к городу – Клещеевка и Берховка

Милана Головань
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войнаандрей ермакКлещеевка
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