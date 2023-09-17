"Україна завжди повертає своє" – Єрмак показав фото бійців у Кліщіївці. Генштаб мовчить

Глава Офісу президента Андрій Єрмак опублікував фото бійців бригади "Лють" з підписом "Україна завжди повертає своє". Український медіапростір стверджує, що кадр зроблений у Кліщіївці на Бахмутському напрямку.

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Фото, що схоже на скриншот з відео, почало з'являтися в українських Telegram-каналах ввечері 16 вересня.

Дослідницькі ресурси стверджують, що Силам оборони вдалося зачистити майже всю північну частину Кліщіївки та закріпитися там. У Генштабі ЗСУ досі не було офіційного повідомлення про деокупацію селища.



Водночас у зведеннях військові протягом декількох днів звітують про успіхи українських бійців у Кліщіївці.

На опублікованому фото бійці стоять на тлі зруйнованої будівлі. У них в руках прапори України та штурмової бригади Нацполіції "Лють".

Речник Східного угруповання військ Ілля Євлаш раніше повідомив, що Сили оборони мають успіхи поблизу Бахмута, Кліщіївки, Андріївки та Курдюмівки.

15 вересня Сили оборони звільнили Андріївку поруч з Кліщіївкою.

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