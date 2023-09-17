"Україна завжди повертає своє" – Єрмак показав фото бійців у Кліщіївці. Генштаб мовчить
Глава Офісу президента Андрій Єрмак опублікував фото бійців бригади "Лють" з підписом "Україна завжди повертає своє". Український медіапростір стверджує, що кадр зроблений у Кліщіївці на Бахмутському напрямку.
Фото, що схоже на скриншот з відео, почало з'являтися в українських Telegram-каналах ввечері 16 вересня.
Дослідницькі ресурси стверджують, що Силам оборони вдалося зачистити майже всю північну частину Кліщіївки та закріпитися там. У Генштабі ЗСУ досі не було офіційного повідомлення про деокупацію селища.
Водночас у зведеннях військові протягом декількох днів звітують про успіхи українських бійців у Кліщіївці.
На опублікованому фото бійці стоять на тлі зруйнованої будівлі. У них в руках прапори України та штурмової бригади Нацполіції "Лють".
- Речник Східного угруповання військ Ілля Євлаш раніше повідомив, що Сили оборони мають успіхи поблизу Бахмута, Кліщіївки, Андріївки та Курдюмівки.
- 15 вересня Сили оборони звільнили Андріївку поруч з Кліщіївкою.
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