Украина ввела новые санкции, синхронизировав ограничения с Японией – кто в списке

Владимир Зеленский (Фото: Офис президента)

Президент Владимир Зеленский ввел в действие новые санкции Совета национальной безопасности и обороны, синхронизировав украинские экономические ограничения с японскими. Соответствующий указ был опубликован на сайте главы государства.

"Сегодня мы синхронизировали санкции с Японией – я подписал соответствующий указ. В санкционном списке руководители и компании, которые обеспечивают прибылью российскую военную машину, поставляют оружие, критические компоненты, оборудование", – отметил Зеленский в сообщении в своих соцсетях.

Указ президента о новых санкциях содержит два приложения: в первом – семь граждан России и один резидент Северной Кореи (всего восемь физических лиц).

Во втором – семь компаний с регистрацией в РФ, четыре из Китайской Народной Республики и по одной из Казахстана, Турции и Сейшельских Островов (всего 14 юридических лиц).

Ограничения против них будут действовать в течение 10 лет. Санкции, в том числе, предусматривают блокирование активов и ограничение торговых операций.

"Только с июня этого года мы приняли для нашей юрисдикции уже восемь санкционных пакетов – синхронизировали санкции с США, Канадой, Великобританией, Японией и все пакеты санкций Евросоюза. Всего 281 физическое и 633 юридических лица, и это значимые лица. Работаем и для того, чтобы были новые санкционные шаги, в частности рассчитываем на 19-й пакет санкций Евросоюза", – отметил глава государства.